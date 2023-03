Silvio, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio Gemma Galgani, una delle dame più chiacchierate e discusse del parterre femminile che è lì, nel programma, per cercare l’amore. Gemma, la dama di Torino, sta conoscendo meglio Silvio, un cavaliere che ha deciso di chiamare la trasmissione proprio per lei. Sarà la volta buona? Cosa sappiamo su Silvio di Uomini e Donne del Trono Over Silvio ha 71 anni, vive a Novara, vicino Milano e ha due figlie, ormai grandi e indipendenti. Una ha 43 anni, l’altra ne ha 45 e non è nonno. “Vado in palestra tutti i giorni, non ho cani, non ho gatti. E non ho difficoltà: posso spostarmi anche a Torino. Ho ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studioGalgani, una delle dame più chiacchierate e discusse del parterre femminile che è lì, nel programma, per cercare l’amore., la dama di Torino, sta conoscendo meglio, un cavaliere che ha deciso di chiamare la trasmissione proprio per lei. Sarà la volta buona? Cosa sappiamo sudidel Trono Overha 71 anni, vive a Novara, vicino Milano e ha due figlie, ormai grandi e indipendenti. Una ha 43 anni, l’altra ne ha 45 e non è nonno. “Vado in palestra tutti i giorni, non ho cani, non ho gatti. E non ho difficoltà: posso spostarmi anche a Torino. Ho ...

