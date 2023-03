Siglato un accordo tra Provincia e Gdf per tutelare le risorse bergamasche del Pnrr (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bergamo. tutelare la legalità degli appalti relativi alle opere pubbliche che, nella Bergamasca, beneficiano dei fondi del Pnrr. È questo lo scopo principale del protocollo d’intesa firmato dal presidente della Provincia Pasquale Gandolfi e dal comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo Marco Filipponi. La Provincia è infatti la stazione appaltante per 111 Comuni del territorio: sono i suoi uffici che predispongono i bandi, che preparano le gare d’appalto e che, infine, assegnano i lavori in base alle offerte ricevute. La collaborazione tra l’ente e le Fiamme Gialle nasce proprio per vigilare sulle imprese che partecipano a queste gare attraverso controlli accurati al fine di garantire che i fondi pubblici non vengano utilizzati in maniera impropria. Scambio di dati e controlli ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bergamo.la legalità degli appalti relativi alle opere pubbliche che, nella Bergamasca, beneficiano dei fondi del. È questo lo scopo principale del protocollo d’intesa firmato dal presidente dellaPasquale Gandolfi e dal comandantele della Guardia di Finanza di Bergamo Marco Filipponi. Laè infatti la stazione appaltante per 111 Comuni del territorio: sono i suoi uffici che predispongono i bandi, che preparano le gare d’appalto e che, infine, assegnano i lavori in base alle offerte ricevute. La collaborazione tra l’ente e le Fiamme Gialle nasce proprio per vigilare sulle imprese che partecipano a queste gare attraverso controlli accurati al fine di garantire che i fondi pubblici non vengano utilizzati in maniera impropria. Scambio di dati e controlli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuisaRagni : RT @ultimora_pol: ???? #RegnoUnito - Gli ex primi ministri Boris #Johnson e Liz #Truss voteranno contro l'Accordo di Windsor siglato dal prem… - chiamatemibobo : RT @ultimora_pol: ???? #RegnoUnito - Gli ex primi ministri Boris #Johnson e Liz #Truss voteranno contro l'Accordo di Windsor siglato dal prem… - Dome689 : RT @ultimora_pol: ???? #RegnoUnito - Gli ex primi ministri Boris #Johnson e Liz #Truss voteranno contro l'Accordo di Windsor siglato dal prem… - ultimora_pol : ???? #RegnoUnito - Gli ex primi ministri Boris #Johnson e Liz #Truss voteranno contro l'Accordo di Windsor siglato da… - StefaniaVentu16 : RT @AvvocatoAtomico: @GiaSilvestrini @Kyoto_Club @Greenpeace_ITA @Legambiente @erealacci @FranFerrante @gonufrio @RossellaMuroni @ap_legamb… -

Pompei, scavo di Civita Giuliana: rinvenuti nuovi reperti ... siglato nel 2019 dall'allora direttore Massimo Osanna, ora Direttore generale Musei, e dal Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata Pierpaolo Filippelli. L'accordo, rinnovato nel 2021 dal ... Superbonus, accordo Confindustria - costruttori sui crediti Con l'Accordo regionale siglato, primo a livello nazionale, intendiamo offrire ai nostri associati un canale di comunicazione qualificato per favorire l'incrocio tra domanda ed offerta di crediti ... Al via la convenzione Lilt - Allianz: per i soci, anche novaresi, numerosi vantaggi Precursore di ciò è l'accordo locale siglato da circa un anno tra Lilt " Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione provinciale di Novara e l'agenzia Allianz D+ Srl di Novara. Grazie all'... ...nel 2019 dall'allora direttore Massimo Osanna, ora Direttore generale Musei, e dal Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata Pierpaolo Filippelli. L', rinnovato nel 2021 dal ...Con l'regionale, primo a livello nazionale, intendiamo offrire ai nostri associati un canale di comunicazione qualificato per favorire l'incrocio tra domanda ed offerta di crediti ...Precursore di ciò è l'localeda circa un anno tra Lilt " Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione provinciale di Novara e l'agenzia Allianz D+ Srl di Novara. Grazie all'... Agenzia Dire, siglato accordo di solidarietà SLC CGIL Truffe legate ai finanziamenti del Pnrr, accordo fra Provincia e Guardia di Finanza La Provincia di Bergamo e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno siglato oggi un protocollo d'intesa volto ... Nazionale di Ripresa e Resilienza nel territorio orobico. L'accordo, ... Invecchiamento attivo, accordo Auser-Regione L’associazione di volontariato e promozione sociale, che conta 194 sedi disseminate in tutta la Toscana, ha firmato un accordo di collaborazione siglato anche da Anci Toscana, da Federsanità e dalle ... La Provincia di Bergamo e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno siglato oggi un protocollo d'intesa volto ... Nazionale di Ripresa e Resilienza nel territorio orobico. L'accordo, ...L’associazione di volontariato e promozione sociale, che conta 194 sedi disseminate in tutta la Toscana, ha firmato un accordo di collaborazione siglato anche da Anci Toscana, da Federsanità e dalle ...