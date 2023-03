Sicilia, la proposta all’Assemblea regionale: test antidroga per i deputati. Fdi e Forza Italia: “Ok, ma è un iniziativa demagogica e inutile” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Chiedo ai mie colleghi di sorroporsi al test tossicologico del capello”. La richiesta piomba nel mezzo di una seduta d’Aula a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale Siciliana. L’invito è del consigliere regionale di Sud chiama Nord ed ex inviato delle Iene Ismaele La Vardera, alla guida di un integruppo che si occuperà del fenomeno del consumo di droghe tra i giovani. E dopo la proposta, ecco le prime adesioni: il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno ha aderito immediatamente, mentre il vice presidente e coordinatore Siciliano del Movimento 5 stelle, Nuccio Di Paola, si è subito messo in coda: “Allora voglio essere il secondo”. Anche se qualcuno storce il naso, sia in Forza Italia che in Fratelli d’Italia e considera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Chiedo ai mie colleghi di sorroporsi altossicologico del capello”. La richiesta piomba nel mezzo di una seduta d’Aula a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assembleana. L’invito è del consiglieredi Sud chiama Nord ed ex inviato delle Iene Ismaele La Vardera, alla guida di un integruppo che si occuperà del fenomeno del consumo di droghe tra i giovani. E dopo la, ecco le prime adesioni: il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno ha aderito immediatamente, mentre il vice presidente e coordinatoreno del Movimento 5 stelle, Nuccio Di Paola, si è subito messo in coda: “Allora voglio essere il secondo”. Anche se qualcuno storce il naso, sia inche in Fratelli d’e considera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BabbaiFabry : RT @fattoquotidiano: Sicilia, la proposta all’Assemblea regionale: test antidroga per i deputati. Fdi e Forza Italia: “Ok, ma è un iniziati… - fattoquotidiano : Sicilia, la proposta all’Assemblea regionale: test antidroga per i deputati. Fdi e Forza Italia: “Ok, ma è un inizi… - AnsaSicilia : Presidente Ars, invito deputati a fare test antidroga. Accolta subito proposta parlamentare La Vardera | #ANSA - TecnicaScuola : Flc e Cgil Sicilia: no alla regionalizzazione della scuola. Proposta di legge di iniziativa popolare per fermarla -… - Albyscarantino : In allegato la mi proposta per il prospetto del nuovo palazzo imperiale di Roma, il prospetto del palazzo del princ… -