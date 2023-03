Siccità, ora l’emergenza è mondiale: l’allarme dell’Onu (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar – La Siccità non è un problema solo italiano ma mondiale, e l’ultimo rapporto Onu lo conferma ancora una volta. Non solo condizioni climatiche sfavorevoli ma anche un consumo “vampirico” del bene, sarebbero i fattori che rendono l’emergenza ancora più seria. Siccità, ecco cosa dice il rapporto Onu Troppo consumo e sviluppo producono Siccità, secondo l’ultimo rapporto Onu, che mette in evidenza come la carenza di acqua sia prossima a sviluppare una crisi globale. Secondo il segretario generale Antonio Guterres, il mondo sta “ciecamente camminando su una strada pericolosa con l’insostenibile uso di acqua, l’inquinamento e il surriscaldamento climatico che stanno drenando la linfa vitale dell’umanità”. Ovviamente, il puntellamento sul “riscaldamento globale” non poteva mancare. In ogni caso, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar – Lanon è un problema solo italiano ma, e l’ultimo rapporto Onu lo conferma ancora una volta. Non solo condizioni climatiche sfavorevoli ma anche un consumo “vampirico” del bene, sarebbero i fattori che rendonoancora più seria., ecco cosa dice il rapporto Onu Troppo consumo e sviluppo producono, secondo l’ultimo rapporto Onu, che mette in evidenza come la carenza di acqua sia prossima a sviluppare una crisi globale. Secondo il segretario generale Antonio Guterres, il mondo sta “ciecamente camminando su una strada pericolosa con l’insostenibile uso di acqua, l’inquinamento e il surriscaldamento climatico che stanno drenando la linfa vitale dell’umanità”. Ovviamente, il puntellamento sul “riscaldamento globale” non poteva mancare. In ogni caso, ...

