Siccità | le contromisure per fronteggiare l' emergenza

(Di mercoledì 22 marzo 2023) In Trentino si razionano i consumi di acqua per lavare auto o irrigare i giardini. Il presidente di Regione Veneto Zaia propone di costruire dissalatori. Il governo cerca il commissario per la crisi idrica

Gli effetti, leSulla penisola, nel 2022 il raccolto di riso è sceso del 17% e l'... pari a 421.000 piscine olimpioniche e contribuire efficacemente all'emergenza, ottenendo in un ...... gli scenari che si prospettano da qui in avanti richiedono di tenere gli occhi ben aperti e di iniziare a prendere lesugli effetti che si stanno già verificando. Abbonati per leggere ...... tempeste di sabbia e periodi diche contribuiscono a peggiorare le condizioni di vita della popolazione, in un contesto di mancatesia a livello ambientale che sociale. Per un ...