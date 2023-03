Siccità Italia 2023, il Governo lavora a una soluzione, ma la Lega chiede più fondi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ogni anno la Siccità colpisce l’Italia e il 2023 non fa eccezione. Come si alzano le temperature, i presidenti di Regione iniziano a tremare e chiudono i rubinetti. Quelli veri. Ma il Governo Meloni ha pronta la sua ricetta che verrà discussa durante il Consiglio dei ministri che si terrà martedì 28 marzo. I fondi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ogni anno lacolpisce l’e ilnon fa eccezione. Come si alzano le temperature, i presidenti di Regione iniziano a tremare e chiudono i rubinetti. Quelli veri. Ma ilMeloni ha pronta la sua ricetta che verrà discussa durante il Consiglio dei ministri che si terrà martedì 28 marzo. I... TAG24.

Pichetto Fratin all'Onu: "Italia in prima fila sull'emergenza acqua" Pichetto Fratin: "In Italia siccità sempre più ricorrente" Siccità in Italia, arriva il commissario nazionale fino al 31 dicembre 'In Italia sono sempre più ricorrenti i periodi di siccità, come accade nel più ampio contesto mediterraneo, che secondo il Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici è tra le aree più a rischio.' Emergenza idrica: a rischio il 18% del PIL. Italia 'maglia nera' per livello consumi LA TECNOLOGIA E IL RIUSO CONTRO SPRECHI E SICCITÀ - Come emerge dalle pagine del Libro Bianco 2023 'Valore Acqua per l'Italia' per abilitare la transizione smart e digitale della filiera estesa dell'acqua.