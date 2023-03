Siccità, il governo prepara il decreto. Lollobrigida: «Problema inevaso per 20 anni. Ora agiamo» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il governo lavora su un decreto Acqua da portare in Consiglio dei ministri a breve, già la prossima settimana. In occasione della Giornata mondiale dell’acqua e all’indomani della cabina di regia sull’emergenza idrica è stato il ministro per le Politiche del mare e la Protezione civile, Nello Musumeci, a ribadire che la questione Siccità per il governo è prioritaria. «Tutti concordiamo sull’urgenza di affrontare la questione e di varare un Piano idrico nazionale», ha sottolineato in un’intervista al Sole 24 Ore nella quale ha spiegato che l’obiettivo è «semplificare per accelerare». Lollobrigida: «Stiamo lavorando al decreto in queste ore» A confermare che «al decreto Siccità ci stiamo lavorando in queste ore» è stato anche il ministro ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Illavora su unAcqua da portare in Consiglio dei ministri a breve, già la prossima settimana. In occasione della Giornata mondiale dell’acqua e all’indomani della cabina di regia sull’emergenza idrica è stato il ministro per le Politiche del mare e la Protezione civile, Nello Musumeci, a ribadire che la questioneper ilè prioritaria. «Tutti concordiamo sull’urgenza di affrontare la questione e di varare un Piano idrico nazionale», ha sottolineato in un’intervista al Sole 24 Ore nella quale ha spiegato che l’obiettivo è «semplificare per accelerare».: «Stiamo lavorando alin queste ore» A confermare che «alci stiamo lavorando in queste ore» è stato anche il ministro ...

