Siccità: De Luca, 'emergenze in estate? Non in Campania'

In vista della prossima estate la Campania non dovrebbe vivere situazioni di emergenza per l'acqua. Lo sostiene il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Per ora stiamo tranquilli - ha ...

