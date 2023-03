Siccità, allarme Onu: "Rischio crisi globale per uso vampiresco acqua" (Di mercoledì 22 marzo 2023) New York, 22 mar. (Adnkronos) - Un rapporto delle Nazioni Unite ha messo in guarda dal "Rischio imminente" di una crisi idrica globale dovuta al consumo eccessivo e ai cambiamenti climatici. Il mondo sta "percorrendo ciecamente un sentiero pericoloso" di "sovra-consumo e sovra-sviluppo vampiresco", afferma il rapporto, la cui pubblicazione precede il primo grande vertice delle Nazioni Unite sull'acqua dal 1977, con migliaia di delegati che parteciperanno alla riunione di tre giorni a New York. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che l'acqua, "la linfa vitale dell'umanità", viene prosciugata da "un uso insostenibile, inquinamento e dal riscaldamento globale incontrollato". Il rapporto, pubblicato da Un Water e Unesco, avverte che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) New York, 22 mar. (Adnkronos) - Un rapporto delle Nazioni Unite ha messo in guarda dal "imminente" di unaidricadovuta al consumo eccessivo e ai cambiamenti climatici. Il mondo sta "percorrendo ciecamente un sentiero pericoloso" di "sovra-consumo e sovra-sviluppo", afferma il rapporto, la cui pubblicazione precede il primo grande vertice delle Nazioni Unite sull'dal 1977, con migliaia di delegati che parteciperanno alla riunione di tre giorni a New York. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che l', "la linfa vitale dell'umanità", viene prosciugata da "un uso insostenibile, inquinamento e dal riscaldamentoincontrollato". Il rapporto, pubblicato da Un Water e Unesco, avverte che ...

