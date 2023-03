Siccità, allarme Onu: “Rischio crisi globale per uso vampiresco acqua” (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Un rapporto delle Nazioni Unite ha messo in guarda dal “Rischio imminente” di una crisi idrica globale dovuta al consumo eccessivo e ai cambiamenti climatici. Il mondo sta “percorrendo ciecamente un sentiero pericoloso” di “sovra-consumo e sovra-sviluppo vampiresco”, afferma il rapporto, la cui pubblicazione precede il primo grande vertice delle Nazioni Unite sull’acqua dal 1977, con migliaia di delegati che parteciperanno alla riunione di tre giorni a New York. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che l’acqua, “la linfa vitale dell’umanità”, viene prosciugata da “un uso insostenibile, inquinamento e dal riscaldamento globale incontrollato”. Il rapporto, pubblicato da Un Water e Unesco, avverte che “la scarsità ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Un rapporto delle Nazioni Unite ha messo in guarda dal “imminente” di unaidricadovuta al consumo eccessivo e ai cambiamenti climatici. Il mondo sta “percorrendo ciecamente un sentiero pericoloso” di “sovra-consumo e sovra-sviluppo”, afferma il rapporto, la cui pubblicazione precede il primo grande vertice delle Nazioni Unite sull’dal 1977, con migliaia di delegati che parteciperanno alla riunione di tre giorni a New York. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato che l’, “la linfa vitale dell’umanità”, viene prosciugata da “un uso insostenibile, inquinamento e dal riscaldamentoincontrollato”. Il rapporto, pubblicato da Un Water e Unesco, avverte che “la scarsità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Un rapporto delle Nazioni Unite mette in guarda dal 'rischio imminente' di una crisi idrica globale dovuta al consu… - BinaryOptionEU : RT 'Un rapporto delle Nazioni Unite mette in guarda dal 'rischio imminente' di una crisi idrica globale dovuta al c… - LuciaDiMartin18 : RT @TV2000it: Allarme #siccità in #Italia, estate a rischio razionamenti. Cabina regia governo #21marzo #Tv2000 @tg2000it #razionamentoacqu… - maresca_franco : RT @Adnkronos: Un rapporto delle Nazioni Unite mette in guarda dal 'rischio imminente' di una crisi idrica globale dovuta al consumo eccess… - vivereitalia : Siccità, allarme Onu: 'Rischio crisi globale per uso vampiresco acqua' -

Siccità, allarme Onu: 'Rischio crisi globale per uso vampiresco acqua' Un rapporto delle Nazioni Unite ha messo in guarda dal 'rischio imminente' di una crisi idrica globale dovuta al consumo eccessivo e ai cambiamenti climatici. Il mondo sta 'percorrendo ciecamente un ... Coldiretti: la siccità mette a rischio un terzo delle imprese agroalimentari Sono circa 300 mila le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dall'emergenza siccità del Centro nord con la situazione più drammatica che si registra nel bacino della Pianura ...l'allarme ... Siccità, allarme Onu: "Rischio crisi globale per uso vampiresco acqua" Un rapporto delle Nazioni Unite ha messo in guarda dal "rischio imminente" di una crisi idrica globale dovuta al consumo eccessivo e ai cambiamenti climatici. Il mondo sta "percorrendo ciecamente un ... Un rapporto delle Nazioni Unite ha messo in guarda dal 'rischio imminente' di una crisi idrica globale dovuta al consumo eccessivo e ai cambiamenti climatici. Il mondo sta 'percorrendo ciecamente un ...Sono circa 300 mila le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dall'emergenzadel Centro nord con la situazione più drammatica che si registra nel bacino della Pianura ...l'...Un rapporto delle Nazioni Unite ha messo in guarda dal "rischio imminente" di una crisi idrica globale dovuta al consumo eccessivo e ai cambiamenti climatici. Il mondo sta "percorrendo ciecamente un ... Siccità, allarme Onu: "Rischio crisi globale per uso vampiresco acqua" Adnkronos