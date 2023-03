"Siamo il governo che ha salvato più persone in mare" (Di mercoledì 22 marzo 2023) AGI - "Voglio dare qualche dato: dal 2013 al 2023 secondo l'Unhcr sono morte complessivamente 25.692 persone nel Mediterraneo. Sono andata a guardare qual era la percentuale delle persone che non si è riuscite a salvare: i dati di questo governo sono i più bassi. Siamo quelli che ad oggi in rapporto agli sbarchi sono riuscite potenzialmente a salvare più persone. Ci viene riconosciuto anche dalla Commissione europea, dalla commissaria all'Interno Johansonn secondo cui la Guardia costiera sta "facendo un ottimo lavoro". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la replica alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Il governo ha raccontato minuto per minuto quello che è successo a Cutro, ma si continua a dire che il governo non ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 marzo 2023) AGI - "Voglio dare qualche dato: dal 2013 al 2023 secondo l'Unhcr sono morte complessivamente 25.692nel Mediterraneo. Sono andata a guardare qual era la percentuale delleche non si è riuscite a salvare: i dati di questosono i più bassi.quelli che ad oggi in rapporto agli sbarchi sono riuscite potenzialmente a salvare più. Ci viene riconosciuto anche dalla Commissione europea, dalla commissaria all'Interno Johansonn secondo cui la Guardia costiera sta "facendo un ottimo lavoro". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la replica alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Ilha raccontato minuto per minuto quello che è successo a Cutro, ma si continua a dire che ilnon ...

