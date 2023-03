“Si lasciano”. Dopo il GF Vip è arrivata la sentenza su Antonella e Donnamaria (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non è rimasta poi molto all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà, eppure, Nicole Murgia è stata di certo una delle protagoniste di questo GF Vip 7 creando dinamiche a non finire. A partire dal van-gate fino al palpatina-gate che l’è costato l’eliminazione. Dopo l’amicizia con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ha obbligato lui a non avere più a che fare con l’altra. Per la 30enne i Donnalisi non dureranno. Secondo la cosiddetta Bombetta del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi non avrebbe motivo di essere gelosa. Tra Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria ci sarebbe solamente una bella amicizia e il contatto fisico è una prerogativa di quasi tutte le sue amicizie a Cinecittà. Quando è stata eliminata per il palpatina-gate, lui le aveva persino chiesto di andare a trovare sua madre. Ma lei ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non è rimasta poi molto all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà, eppure, Nicole Murgia è stata di certo una delle protagoniste di questo GF Vip 7 creando dinamiche a non finire. A partire dal van-gate fino al palpatina-gate che l’è costato l’eliminazione.l’amicizia con EdoardoFiordelisi ha obbligato lui a non avere più a che fare con l’altra. Per la 30enne i Donnalisi non dureranno. Secondo la cosiddetta Bombetta del GF Vip 7,Fiordelisi non avrebbe motivo di essere gelosa. Tra Nicole Murgia ed Edoardoci sarebbe solamente una bella amicizia e il contatto fisico è una prerogativa di quasi tutte le sue amicizie a Cinecittà. Quando è stata eliminata per il palpatina-gate, lui le aveva persino chiesto di andare a trovare sua madre. Ma lei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Non si ferma la protesta dopo il colpo di mano del presidente sulle pensioni. In sciopero i netturbini che lasciano… - PierloPPP : @boni_castellane Mah... stranamente lasciano dire tutto a Giordano e, sempre stranamente, mai nulla succede dopo. A… - Creailtuoaccou6 : @Ro5814 Smesso di seguire subito dopo la rottura. È come quando un'amica e il fidanzato si lasciano, mica continui… - LMarnico : @GiacomoRisitano @Roma I giovani, sopratutto al nord, preferiscono non partecipare ai pochi concorsi banditi (per c… - LucaBracco2 : @Foscari1991 Spero tu abbia ragione ma i deliri di onnipotenza che si autoalimentano ad ogni nuovo mandato politico… -