Si lancia col bungee jumping da 30 metri, la corda si spezza. Si salva, la scoperta choc in ospedale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sopravvive al bungee jumping e chiede un sostanzioso risarcimento. È questa la vicenda di Mike, un turista di Hong Kong, salvo per miracolo dopo un'esperienza catastrofica avvenuta a Pattaya, in Thailandia, nel febbraio 2022. I testimoni hanno ripreso con la telecamera il terrificante momento in cui la corda elastica dell'uomo si è spezzata durante un salto di dieci piani, facendolo cadere nell'acqua sottostante. Secondo quanto riferito, l'uomo ha riportato ferite al lato sinistro del corpo, al torace e ai polmoni ed è stato portato dal personale in un vicino ospedale. Una testata giornalistica con sede a Hong Kong ha affermato che il parco attività ha risarcito Mike solo per il costo dell'esperienza di bungee e per il costo del servizio ambulatoriale di emergenza. Chiaramente ...

