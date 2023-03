"Si è ritirato". Caso plusvalenze, a pochi giorni dall'udienza un ribaltone per la Juve (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ciro Santoriello si astiene dal processo. Il pubblico ministero si è tirato indietro a cinque giorni dall'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, quella legata alle presunte plusvalenze contestate alla Juventus. A tornare sull'argomento Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 ha ricordato i motivi dietro il cambio di passo. Quest'ultimo comunicato al capo dell'ufficio che l'ha accolta apprezzando "il suo alto senso istituzionale e il suo senso di lealtà e attaccamento all'ufficio" dimostrato dal magistrato esperto di reati economici. Eppure la decisione sarebbe arrivata per evitare una nuova bufera. Nel 2019, durante un convegno, Santoriello sollevò un polverone. "Lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ciro Santoriello si astiene dal processo. Il pubblico ministero si è tirato indietro a cinquepreliminare dell'inchiesta Prisma, quella legata alle presuntecontestate allantus. A tornare sull'argomento Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 ha ricordato i motivi dietro il cambio di passo. Quest'ultimo comunicato al capo dell'ufficio che l'ha accolta apprezzando "il suo alto senso istituzionale e il suo senso di lealtà e attaccamento all'ufficio" dimostrato dal magistrato esperto di reati economici. Eppure la decisione sarebbe arrivata per evitare una nuova bufera. Nel 2019, durante un convegno, Santoriello sollevò un polverone. "Lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio lantus. Come pubblico ministero sono anti ...

