Si è conclusa la settimana di scambio interculturale: incontri, esperienze ed emozioni (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSi è conclusa l’intensa settimana di scambio interculturale organizzata dai volontari di Intercultura Benevento che ha coinvolto studenti italiani e stranieri, famiglie, scuole, associazioni ed istituzioni cittadine, che sono stati la forza di questo evento. La tematica dello scambio “Sulle orme dei sanniti, romani e longobardi”, li ha guidati in un viaggio alla scoperta dell’identità campana e in particolare beneventana attraverso laboratori di arte, musica, botanica, enogastronomia e folklore. Il tutto è stato reso possibile grazie all’ assessorato alla cultura, ai dirigenti scolastici dei tre licei coinvolti e alla generosità dei privati. I volontari, con i futuri borsisti di Intercultura Benevento, hanno fatto da guida nel percorso della tematica scelta ai ragazzi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSi èl’intensadiorganizzata dai volontari di Intercultura Benevento che ha coinvolto studenti italiani e stranieri, famiglie, scuole, associazioni ed istituzioni cittadine, che sono stati la forza di questo evento. La tematica dello“Sulle orme dei sanniti, romani e longobardi”, li ha guidati in un viaggio alla scoperta dell’identità campana e in particolare beneventana attraverso laboratori di arte, musica, botanica, enogastronomia e folklore. Il tutto è stato reso possibile grazie all’ assessorato alla cultura, ai dirigenti scolastici dei tre licei coinvolti e alla generosità dei privati. I volontari, con i futuri borsisti di Intercultura Benevento, hanno fatto da guida nel percorso della tematica scelta ai ragazzi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BiancaLovesElon : RT @koinsquareNews: Una settimana assai travagliata si è appena conclusa. Ripercorriamo insieme i momenti più importanti! - umbriajournal_ : I just uploaded “06 Conclusa la settimana mondiale per la prevenzione dal glaucoma” to #Vimeo: - michele_merelli : ?? Un'altra settimana spettacolare quella che si è appena conclusa. Due mesi fa dovevamo scrivere per interfacciarci… - umbriajournal_ : Conclusa la settimana mondiale per la prevenzione dal glaucoma - LucianoQuaranta : RT @PieroLadisa: Quella che si è conclusa è stata una settimana dai due volti in casa #Ferrari. Da un lato c'è l'ottimo esordio, condito da… -