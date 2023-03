Shein apre il suo pop up store a Torino

(Di mercoledì 22 marzo 2023)arriva acon un pop-upche sarà aperto dal 22 al 26 marzo in piazza Carlo Felice dalle ore 10 alle 19. Il marchio della moda fast fashion diventato in poco tempo popolarissimo sopratutto tra i giovani della Gen Z già nei mesi scorsi aveva provato in altre città la formula della vendita in negozio rispetto all’e-commerce che rimane l’elemento distintivo di questa catena cinese di moda a basso prezzo. Finora i pop up, location temporanee allestite per pochi giorni, sono stati aperti in città come Melbourne, Madrid, Milano e Parigi sempre con grandi code e successo di pubblico. L'articolo proviene da Nuova Società.

Dopo il successo di Milano, anche Torino ospiterà il pop up store di SHEIN, colosso dell'abbigliamento low cost.Uno spazio elegantissimo, rifinito in marmo e legno, di fronte alla stazione di Porta Nuova, in Piazza Carlo Felice 15. Shein ha scelto questa location torinese per il suo nuovo negozio temporaneo dov ...