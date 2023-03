Shazam! Furia degli Dei, Warner Bros. si è scusata col regista per aver spoilerato Gal Gadot senza avvertirlo (Di mercoledì 22 marzo 2023) Warner Bros. ha chiesto scusa al regista di Shazam! Furia degli Dei per aver spoilerato la presenza di Gal Gadot troppo presto senza avvertirlo. Warner Bros. avrebbe riconosciuto l'errore di marketing commesso per Shazam! Furia degli Dei, spoilerando la presenza della Wonder Woman di Gal Gadot senza avvisare il regista David F. Sandberg. Il cameo di Gal Gadot è stato infatti rivelto sei settimane prima dell'uscita nelle sale di Shazam! Furia degli Dei, scatenando le ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 marzo 2023). ha chiesto scusa aldiDei perla predi Galtroppo presto. avrebbe riconosciuto l'errore di marketing commesso perDei, spoilerando la predella Wonder Woman di Galavvisare ilDavid F. Sandberg. Il cameo di Galè stato infatti rivelto sei settimane prima dell'uscita nelle sale diDei, scatenando le ...

