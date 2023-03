Shawn Michaels: “Ho delle ottime notizie su NXT Europe” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il 2023 potrebbe essere l’anno della vendita della WWE. Non si sa ancora chi sarà l’acquirente, la cosa certa è che si sta preparando il territorio a qualsiasi sia l’eventualità. In ogni caso i progetti in cantiere non andranno di certo perduti e si sta ancora lavorando alla nascita di NXT Europe. Shawn ci da qualche aggiornamento in merito. Le tempistiche “Il progetto è vivo e vegeto e speriamo di terminarlo per la fine del 2023. Sto imparando molto, non c’è bisogno di andare alla svelta e magari trovare intoppi… specialmente quando si ambisce al successo. Se ci prendiamo un po’ di tempo in piu’ è una cosa che porterà beneficio a tutti.” Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il 2023 potrebbe essere l’anno della vendita della WWE. Non si sa ancora chi sarà l’acquirente, la cosa certa è che si sta preparando il territorio a qualsiasi sia l’eventualità. In ogni caso i progetti in cantiere non andranno di certo perduti e si sta ancora lavorando alla nascita di NXTci da qualche aggiornamento in merito. Le tempistiche “Il progetto è vivo e vegeto e speriamo di terminarlo per la fine del 2023. Sto imparando molto, non c’è bisogno di andare alla svelta e magari trovare intoppi… specialmente quando si ambisce al successo. Se ci prendiamo un po’ di tempo in piu’ è una cosa che porterà beneficio a tutti.”

