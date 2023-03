Sezze / Seduce un anziano per rubargli soldi e cellulare, arrestata 36enne per furto ed estorsione (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sezze – I Carabinieri della Stazione di Sezze hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato ed estorsione una donna di 36 anni di origini straniere, in quanto la stessa aveva sottratto con mezzi fraudolenti 65 Euro ed un telefono cellulare ad un uomo anziano, nonché per averlo minacciato di consegnarle 300 L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di mercoledì 22 marzo 2023)– I Carabinieri della Stazione dihanno tratto in arresto in flagranza del reato diaggravato eduna donna di 36 anni di origini straniere, in quanto la stessa aveva sottratto con mezzi fraudolenti 65 Euro ed un telefonoad un uomo, nonché per averlo minacciato di consegnarle 300 L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Sezze / Seduce un anziano per rubargli soldi e cellulare, arrestata 36enne per furto ed estorsione - CorriereCitta : Seduce un anziano per rubargli soldi e cellulare: “Se lo rivuoi dammi 300 euro”. Arrestata -

Domani i funerali di Carlo, l'uomo di Sezze deceduto domenica scorsa a Latina LatinaQuotidiano.it Seduce un anziano per rubargli soldi e cellulare: “Se lo rivuoi dammi 300 euro”. Arrestata È per questo motivo che i Carabinieri della Stazione di Sezze hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato ed estorsione una donna di 36 anni di origini straniere. La 36enne ... È per questo motivo che i Carabinieri della Stazione di Sezze hanno tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato ed estorsione una donna di 36 anni di origini straniere. La 36enne ...