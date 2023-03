Sexto ‘Nplugged | gli artisti live dal 6 al 11 luglio 2023

Leggi su udine20

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Festival Boutique aprirà i battenti il 6con la pluripremiata pianista, compositrice e cantante polacca HANIA RANI. Tra il 2019 e il, la talentuosa artista ha pubblicato numerosi lavori discografici, primo tra tutti il debutto “Esja” (2019), un successo internazionale che le ha fatto vincere due prestigiosi Fryderyk Awards e l’ha fatta eleggere “scoperta dell’anno 2019” agli Empik Bestseller Awards. La sua carriera discografica si è anche arricchita di numerose e prestigiose sonorizzazioni per film, teatro e altri progetti riunite in “Music for Film and Theatre” (2021), pubblicata su Gondwana Records. La sua ultima pubblicazione è “On Giacometti” (), una raccolta di registrazioni composte da Hania ispirata all’opera del famoso scultore, pittore e incisore svizzero Alberto Giacometti. Nonostante la formazione e gli ...