Settimana Coppi e Bartali 2023: a Longiano vince Sean Quinn, ottima terza piazza per Walter Calzoni (Di mercoledì 22 marzo 2023) Seconda tappa spettacolare alla Settimana Coppi e Bartali. Arrivo in quel di Longiano dopo una giornata ricca di salite che ha premiato lo statunitense della EF Education-EasyPost Sean Quinn. Prima vittoria della carriera per il classe 2000 che batte Mauro Schmid, nuovo leader della classifica generale. Fuga a cinque nella prima fase di gara con Emanuele Ansaloni (Team #inEmiliaRomagna), James Fouche (Bolton Equities), Florian Lipowitz (BORA hansgrohe), Marco Murgano e Veljko Stojnic (Team Corratec). Il tutto però si è deciso sul finale, sull'ascesa di Bivio Monteleone, con un grande attacco dal plotone. Davanti sono arrivati Walter Calzoni e Gianluca Brambilla della Q36.5, Mauro Schmid della Soudal – QuickStep, Thomas Gloag della Jumbo-Visma, e la ...

