SERIE TV: Volevo fare la rockstar (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tutti quanti noi abbiamo avuto un sogno nel cassetto da ragazzi. Diventare un calciatore, un'attrice, un fotografo oppure, durante il periodo scolastico, una rockstar. L'idea di trasgredire, di cantare, di esibirsi in concerti stile Woodstock, di viaggiare in tournée in giro per il mondo erano e sono ancora i sogni di molti ragazzi che, tra un brutto voto a scuola o la fine di una storia d'amore, si consolano con il loro artista preferito. Sogni e Imprevisti Spesso però capita che la vita non va come vogliamo e prende strade opposte proprio come è accaduto a Olivia, la protagonista della fortunata SERIE TV targata RaiPlay "Volevo fare la rockstar". La storia prende spunto dall'omonimo blog (divenuto poi romanzo) di Valentina Santandrea nel quale vengono raccontate con ironica malinconia ...

