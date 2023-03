Serie A: la Lazio espelle “a vita” tre tifosi per razzismo e antisemitismo (Di mercoledì 22 marzo 2023) 2023-03-22 17:37:20 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: lA Lazio Aveva promesso una pronta reazione alle sciagurate immagini che si erano viste sui social dopo Lazio-Roma domenica scorsa. E si è adempiuto. Il club biancoceleste ha reso nota la decisione presa questo pomeriggio con un comunicato ufficiale: i tre uomini identificati non potranno più accedere allo stadio (l’Olimpico di Roma) e la società si costituirà parte civile per chiedere il risarcimento dei danni nell’eventuale procedimento penale che ne seguirà. Questa è la dichiarazione: “Durante la partita di domenica, Lazio-Roma, e nei giorni immediatamente successivi, sono state identificate tre persone che si sono resi protagonisti di comportamenti che nulla hanno a che ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 marzo 2023) 2023-03-22 17:37:20 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: lAAveva promesso una pronta reazione alle sciagurate immagini che si erano viste sui social dopo-Roma domenica scorsa. E si è adempiuto. Il club biancoceleste ha reso nota la decisione presa questo pomeriggio con un comunicato ufficiale: i tre uomini identificati non potranno più accedere allo stadio (l’Olimpico di Roma) e la società si costituirà parte civile per chiedere il risarcimento dei danni nell’eventuale procedimento penale che ne seguirà. Questa è la dichiarazione: “Durante la partita di domenica,-Roma, e nei giorni immediatamente successivi, sono state identificate tre persone che si sono resi protagonisti di comportamenti che nulla hanno a che ...

