Serena Mollicone | procura e famiglia fanno ricorso contro l’assoluzione degli imputati

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Per i giudici di primo grado le “prove” del processo “sono in contrasto con l’accusa” e per questo il 15 luglio 2022 avevano assolto gliaccusati, a vario titolo, della morte di. Ladella Repubblica di Cassino e gli avvocati dei familiari della 18enne di Arce (Frosinone) trovata morta il 3 giugno 2001 hanno depositato ilin appellola sentenza della Corte d’assise di Cassino. A depositare ilsono stati il sostitutotore Maria Beatrice Siravo e gli avvocati dello zio Antonio(Dario De Santis), della zia Armida(Federica Nardoni), della sorella Consuelo(Sandro Salera), delladel ...

Manca solo la data, ma la Procura e le parti civili hanno replicato alla Corte d'Assise che lo scorso luglio ha assolto tutti gli imputati per insufficienza di prove. Si riaccendono i riflettori su un ...La famiglia dinon ci sta e con cinque distinti e separati appelli chiede con forza di rivedere il caso e la decisione che ha portato i giudici in primo grado ad assolvere tutti gli imputati nel ...L'assoluzione non può essere l'ultima parola sul mistero, perché tale è rimasto, della morte di, la liceale 18enne di Arce, in provincia di Frosinone, trovata morta il 3 giugno 2001 nel bosco dell'Anitrella. E' questa la determinazione della Procura e della famiglia di, ...

Serena Mollicone, ricorso in Appello contro la sentenza di assoluzione: «Tuzi ha detto la verità» ilmessaggero.it

La ricerca di verità sull'omicidio di Serena Mollicone continua. Procura e parti civili hanno presentato oggi il ricorso in appello, dopo la sentenza della Corte di Assise che lo scorso luglio aveva ...La famiglia di Serena Mollicone non ci sta e con cinque distinti e separati appelli chiede con forza di rivedere il caso e la decisione che ha portato i giudici in primo grado ad assolvere tutti gli ...