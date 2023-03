Serbia-Lituania: probabili formazioni e pronostico (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gara valida per la prima giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024. I padroni di casa, delusi dall’ultimo Mondiale, vanno a caccia della fase finale che manca dal 2000. Gli ospiti, invece, sognano la loro prima partecipazione al torneo continentale. Serbia-Lituania si giocherà venerdì 24 marzo 2023 alle ore 20.45 Serbia-Lituania: LE probabili formazioni Serbia(4-3-1-2): Milinkovic-Savic, Milenkovic, Gudelj, Pavlovic, Zivkovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Kostic, Tadic, Mitrovic, Vlahovic. All. Stojkovic Lituania(5-4-1): Bartkus, Baravykas, Satkus, Slivka, Girdvanis, Barauskas, Novikovas, Vorobjovas, Simkus, Golubcickas, Cernych. All. Breu pronostico La vittoria dei serbi è data a 1,08, il pareggio a 9,65, il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gara valida per la prima giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024. I padroni di casa, delusi dall’ultimo Mondiale, vanno a caccia della fase finale che manca dal 2000. Gli ospiti, invece, sognano la loro prima partecipazione al torneo continentale.si giocherà venerdì 24 marzo 2023 alle ore 20.45: LE(4-3-1-2): Milinkovic-Savic, Milenkovic, Gudelj, Pavlovic, Zivkovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Kostic, Tadic, Mitrovic, Vlahovic. All. Stojkovic(5-4-1): Bartkus, Baravykas, Satkus, Slivka, Girdvanis, Barauskas, Novikovas, Vorobjovas, Simkus, Golubcickas, Cernych. All. BreuLa vittoria dei serbi è data a 1,08, il pareggio a 9,65, il ...

