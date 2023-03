Senza patente tentano la fuga in moto: quattro feriti in un incidente (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlla vista dei Carabinieri danno velocità alle due moto sulle quali viaggiano ( si scoprirà poi che i conducenti non avevano la patente). Nel movimentato inseguimento viene coinvolta in uno scontro la moto di una terza persona, estranea alla vicenda. Alla fine, quattro persone rimangono ferite, due delle quali portate in ospedale. Sul posto arriva il padre di uno dei due ‘fuggitivi‘ che si scaglia contro i Carabinieri e gli uomini della Polizia locale e viene arrestato. Il fatto la scorsa notte a Napoli. Due moto di grossa cilindrata stavano percorrendo ad alta velocità viale Augusto, nel quartiere di Fuorigrotta. Le persone in sella, avvistata una pattuglia del nucleo radiomobile di Napoli, hanno dato gas e sono fuggite. L’inseguimento si è protratto fino a via Cinthia. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlla vista dei Carabinieri danno velocità alle duesulle quali viaggiano ( si scoprirà poi che i conducenti non avevano la). Nel movimentato inseguimento viene coinvolta in uno scontro ladi una terza persona, estranea alla vicenda. Alla fine,persone rimangono ferite, due delle quali portate in ospedale. Sul posto arriva il padre di uno dei due ‘fuggitivi‘ che si scaglia contro i Carabinieri e gli uomini della Polizia locale e viene arrestato. Il fatto la scorsa notte a Napoli. Duedi grossa cilindrata stavano percorrendo ad alta velocità viale Augusto, nel quartiere di Fuorigrotta. Le persone in sella, avvistata una pattuglia del nucleo radiomobile di Napoli, hanno dato gas e sono fuggite. L’inseguimento si è protratto fino a via Cinthia. ...

