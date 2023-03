“Sempre più un delivery”. Ecco come cambia il consumo di droga (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo la flessione legata alla pandemia, il consumo di sostanze stupefacenti sta tornando ai livelli pre Covid. L’esperto: “Microdosing di allucinogeni, ritorno del crack e chem sex” Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo la flessione legata alla pandemia, ildi sostanze stupefacenti sta tornando ai livelli pre Covid. L’esperto: “Microdosing di allucinogeni, ritorno del crack e chem sex”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Per commissariare l’AJA basterebbe questo dato: diretta da arbitri di ogni Paese la #Juventus è la squadra più sanz… - fcin1908it : #Bonolis a @fcin1908it: '#InterJuve? E' una storia che si ripete: c'è qualcuno che deve camminare da solo e qualcun… - GianluigiCaval2 : @marattin Attenzione perché MR protesta sempre il suo tifo per la Viola: è vero,è falso? Ma visto che per lui, dici… - TToitay : RT @Daaisyviolet: “il meglio deve ancora venire” frase più che giusta e la tatina super felice è sempre bello vederla #oriele https://t.co… - SmaniaTania : RT @DavideR46325615: Alessandra Maiorino smaschera una sempre più imbarazzante Giorgia Meloni in aula al Senato. Continuano i cambi di posi… -

Glaucoma , di cosa si tratta e la nuova strategia terapeutica ... Giovanile : è l'esito di una malformazione dell'angolo irido - corneale quasi sempre diagnosticata ... Nelle fasi iniziali lo specialista prescrive uno o più colliri che devono essere instillati con ... Borsa: l'Europa in rialzo in attesa della Fed, spread a 184 ... mentre la dinamica dei tassi garantirà un livello di redditività più elevato rispetto al passato. ... Sul fronte delle materie prime il petrolio resta debole con il wti sempre sotto i 70 dollari al ... Il bug del "falso" crop delle immagini colpisce anche Windows. Ed è gravissimo La scoperta è allarmante perché un sistema operativo come Windows è sicuramente più incline, per ... Le specifiche dei file PNG prevedono questo tipo di file di immagine finisca sempre con un blocco di ... ... Giovanile : è l'esito di una malformazione dell'angolo irido - corneale quasidiagnosticata ... Nelle fasi iniziali lo specialista prescrive uno ocolliri che devono essere instillati con ...... mentre la dinamica dei tassi garantirà un livello di redditivitàelevato rispetto al passato. ... Sul fronte delle materie prime il petrolio resta debole con il wtisotto i 70 dollari al ...La scoperta è allarmante perché un sistema operativo come Windows è sicuramenteincline, per ... Le specifiche dei file PNG prevedono questo tipo di file di immagine finiscacon un blocco di ... Georgia, ong sempre più distanti dal governo / Georgia / aree ... Osservatorio Balcani e Caucaso