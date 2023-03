Seed Money, terzo crowdfunding: vola la raccolta per investire nelle migliori startup italiane (Di mercoledì 22 marzo 2023) “investire in startup non è una questione di fortuna. Un racconto romantico, ma poco realistico, narra di folgorazioni al primo pitch e di unicorni che trasformano in oro tutto quello che toccano. La realtà è un’altra cosa: studio del mercato, conoscenza del team, analisi del modello di business, valutazione delle opportunità e una fittissima rete di relazioni per individuare prima di altri i progetti migliori sui quali investire». A raccontarlo è Marco Rizzelli, General Manager di Seed Money il primo acceleratore privato italiano ad aver completato un round di equity crowdfunding nel 2018 e un secondo del 2021. Oggi, con 508 soci a bordo, dei quali 100 investitori seriali con all’attivo oltre 10 investimenti ciascuno, Seed Money ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 marzo 2023) “innon è una questione di fortuna. Un racconto romantico, ma poco realistico, narra di folgorazioni al primo pitch e di unicorni che trasformano in oro tutto quello che toccano. La realtà è un’altra cosa: studio del mercato, conoscenza del team, analisi del modello di business, valutazione delle opportunità e una fittissima rete di relazioni per individuare prima di altri i progettisui quali». A raccontarlo è Marco Rizzelli, General Manager diil primo acceleratore privato italiano ad aver completato un round di equitynel 2018 e un secondo del 2021. Oggi, con 508 soci a bordo, dei quali 100 investitori seriali con all’attivo oltre 10 investimenti ciascuno,...

