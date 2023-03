“Se ne devono andare”. UeD, rivolta contro Gianni Sperti e Tina Cipollari: l’appello del pubblico (Di mercoledì 22 marzo 2023) Uomini e Donne, Maria De Filippi prepara la rivoluzione e sembra proprio che Gianni Sperti e Tina Cipollari potrebbero farne le spese. Sono stati giorni molto complessi questi il dating che ha visto il saluto della coppia formata da Federico Nicotera e Carola non senza polemiche. A far discutere era stato soprattutto il modo con il quale il tronista aveva annunciato ad Alice di essere la non scelta e la risposta di lei. Per chi no avesse seguito le puntate precedenti Federico aveva esordito attaccando Alice. “Allora… Manco mi guardi negli occhi. Il nostro è stato un percorso… Ora non mi viene il discorso. Veramente intenso. Ho provato delle cose fortissime. Hai attirato subito la mia attenzione. Se mi guardi così non riesco. Dicevo, piano piano ci siamo scoperti sempre di più. Sei stata il mio primo bacio qui dentro ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Uomini e Donne, Maria De Filippi prepara la rivoluzione e sembra proprio chepotrebbero farne le spese. Sono stati giorni molto complessi questi il dating che ha visto il saluto della coppia formata da Federico Nicotera e Carola non senza polemiche. A far discutere era stato soprattutto il modo con il quale il tronista aveva annunciato ad Alice di essere la non scelta e la risposta di lei. Per chi no avesse seguito le puntate precedenti Federico aveva esordito attaccando Alice. “Allora… Manco mi guardi negli occhi. Il nostro è stato un percorso… Ora non mi viene il discorso. Veramente intenso. Ho provato delle cose fortissime. Hai attirato subito la mia attenzione. Se mi guardi così non riesco. Dicevo, piano piano ci siamo scoperti sempre di più. Sei stata il mio primo bacio qui dentro ...

