“Scusate, dobbiamo fermarci”. L’eredità, grande emozione per Flavio Insinna: è successo in diretta. Un momento da pelle d’oca (Di mercoledì 22 marzo 2023) Attimi di grande commozione durante l’ultima puntata de L’eredità, il programma condotto da Flavio Insinna. Il padrone di casa ha voluto lanciare un messaggio molto toccante che è arrivato direttamente al cuore degli italiani. Tra una sfida e l’altra, il presentatore si è voluto fermare un attimo e fare qualcosa di davvero molto emozionate. “Simon Pietro e Francesco tra poco se la vedranno con i paroloni – dice Insinna – ma accadrà tra un attimo, ci vuole il tempo che ci vuole”. E ancora: “Nel frattempo, visto che siamo in zona paroloni, vi propongo una parola che è gigante, cioè memoria”. Poi ha continuato Flavio: “Dipende, però, cosa ci facciamo con la memoria. A volte è vero che è meglio dimenticare, ma quello che sto per leggervi non può essere assolutamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Attimi dicommozione durante l’ultima puntata de, il programma condotto da. Il padrone di casa ha voluto lanciare un messaggio molto toccante che è arrivatomente al cuore degli italiani. Tra una sfida e l’altra, il presentatore si è voluto fermare un attimo e fare qualcosa di davvero molto emozionate. “Simon Pietro e Francesco tra poco se la vedranno con i paroloni – dice– ma accadrà tra un attimo, ci vuole il tempo che ci vuole”. E ancora: “Nel frattempo, visto che siamo in zona paroloni, vi propongo una parola che è gigante, cioè memoria”. Poi ha continuato: “Dipende, però, cosa ci facciamo con la memoria. A volte è vero che è meglio dimenticare, ma quello che sto per leggervi non può essere assolutamente ...

