Scuola, Valditara: “Stanziati 150 milioni per tutor e docenti orientatori. Parte la rivoluzione del merito” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’istituzione nella Scuola italiana delle figure del tutor e del docente orientatore, per le quali sono stati Stanziati 150 milioni. Si tratta di un passo di grande importanza, ha spiegato Valditara nel corso del Question Time alla Camera, «per favorire una grande riforma, quella della personalizzazione dell’insegnamento per dare ai nostri ragazzi prospettive di un percorso formativo che sia realizzante» e dare il via alla «grande rivoluzione del merito». Meloni: «Un passo concreto per superare le diseguaglianze sociali» «L’istituzione delle due nuove figure professionali del tutor e del docente orientatore, per la cui formazione verranno ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il ministro dell’Istruzione e del, Giuseppe, ha annunciato l’istituzione nellaitaliana delle figure dele del docente orientatore, per le quali sono stati150. Si tratta di un passo di grande importanza, ha spiegatonel corso del Question Time alla Camera, «per favorire una grande riforma, quella della personalizzazione dell’insegnamento per dare ai nostri ragazzi prospettive di un percorso formativo che sia realizzante» e dare il via alla «grandedel». Meloni: «Un passo concreto per superare le diseguaglianze sociali» «L’istituzione delle due nuove figure professionali dele del docente orientatore, per la cui formazione verranno ...

