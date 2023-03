Scuola, parte il progetto per i docenti tutor e orientatori: ci sono 150 milioni (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lo schema di decreto prevede che gli studenti dalle terze alle quinte superiori siano affiancati nel percorso scolastico e post-scolastico per far emergere le loro attitudini. Il ministro Valditara: "È iniziata la rivoluzione del merito" Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lo schema di decreto prevede che gli studenti dalle terze alle quinte superiori siano affiancati nel percorso scolastico e post-scolastico per far emergere le loro attitudini. Il ministro Valditara: "È iniziata la rivoluzione del merito"

