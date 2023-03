Scuola: M5s a Valditara, 'escluderla da autonomia differenziata' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Chiediamo al ministro Valditara di escludere la Scuola dall'attuazione dell'autonomia differenziata. Lunedì scorso abbiamo incontrato i sindacati della Scuola e condiviso fortissime preoccupazioni. Per la specificità del sistema di istruzione è assurdo ragionare di Lep, in quanto la Scuola non produce beni materiali o prestazioni misurabili e i bisogni variano da un contesto territoriale all'altro. Ma soprattutto l'autonomia differenziata finirebbe per aumentare le diseguaglianze, limitare la libertà di insegnamento e non garantire il diritto allo studio". Così la capogruppo M5s in commissione Istruzione alla Camera Anna Laura Orrico, intervenendo nel corso del question time con il ministro Valditara. "Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Chiediamo al ministrodi escludere ladall'attuazione dell'. Lunedì scorso abbiamo incontrato i sindacati dellae condiviso fortissime preoccupazioni. Per la specificità del sistema di istruzione è assurdo ragionare di Lep, in quanto lanon produce beni materiali o prestazioni misurabili e i bisogni variano da un contesto territoriale all'altro. Ma soprattutto l'finirebbe per aumentare le diseguaglianze, limitare la libertà di insegnamento e non garantire il diritto allo studio". Così la capogruppo M5s in commissione Istruzione alla Camera Anna Laura Orrico, intervenendo nel corso del question time con il ministro. "Lo ...

