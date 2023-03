Scuola | Buonopane | “ Pronta proposta di delibera per chiedere alla Regione di opporsi a quanto previsto dalla legge di bilancio”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Lava preservata e non ingiuriata. Non possiamo accettaredal comma 557 dell’articolo 1 delladi, relativoRiforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica. Tale comma portacancellazione una serie di dirigenze sul nostro territorio. Un’altra spta alle nostre comunità, un’ulteriore spinta allo spopolamento del territorio”. E’dichiara il presidente della Provincia, Rizieri, che nella prossima seduta di Consiglio Provinciale – in programma venerdì 24 marzo – presenterà unadizione per fare voti...