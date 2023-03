Scritte No Vax contro la sede della Fiom Cgil

(Di mercoledì 22 marzo 2023)con vernice rossaladi Torino, in via Sagra di San Michele. Lo rende noto lanazionale: “Stanotte ladi Torino è stata vandalizzata da vili ignoti e imbrattata esternamente cone simboli inaccettabili”. Sui muri sono apparse simboli ericonducibili ai ‘No Vax’.“Come in passato, dopo la devastazionenazionale a Roma e con l’imbrattamento di altre camere del lavoro in Italia dice la– è ferma la nostra condannachi opera per intimidire lae la, i lavoratori ...

Imbrattata con scritte no vax la sede della Fiom di Torino RaiNews

Lo rende noto la Fiom nazionale. Sui muri della sede del capoluogo piemontese sono apparse simboli e scritte riconducibili ai 'No Vax'. "Come in passato, dopo la devastazione della sede della Cgil ..."Stanotte la sede della Fiom di Torino è stata vandalizzata da vili ignoti e imbrattata esternamente con scritte e simboli inaccettabili". Lo rende noto la Fiom nazionale. (ANSA) ...