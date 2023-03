Scoperto a dormire in un'auto e poi in una casa non sue: denunciato (Di mercoledì 22 marzo 2023) E' successo a Siena. La proprietaria dell'appartamento, rientrata nell'abitazione, ha trovato l'intruso che dormiva nel suo letto Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 marzo 2023) E' successo a Siena. La proprietaria dell'appartamento, rientrata nell'abitazione, ha trovato l'intruso che dormiva nel suo letto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lina020173 : @AlessiaMercata2 Volevo ringraziarvi anche io per la compagnia....notte fonda senza dormire con voi....ho scoperto… - Antonel45sck : RT @nluchenti: @Iperborea_ Se continuate a votare solo per andare contro Antonella ecco che personaggi ci ritroviamo in finale, gente come… - nluchenti : @Iperborea_ Se continuate a votare solo per andare contro Antonella ecco che personaggi ci ritroviamo in finale, ge… - mugIeriz : eccoci stavo andando a dormire ma ho scoperto che c’è la room col veneto - elena_ele6 : RT @rumba_magica: Ho appena scoperto che oggi è la #giornatamondialedelsonno. Io ho bisogno di dormire 1-2 mesi di fila. -