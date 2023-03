Scoperta una discarica abusiva in un terreno della Regione Campania

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio3tweet : Nel marzo del 1669 un'eruzione vulcanica intensissima, tra danni e distruzione, fece nascere alle pendici dell'Etna… - albertoangela : La città di Atene è una delle culle della civiltà occidentale. A #PassaggioANordOvest, alle 15.00 su @RaiUno, visit… - T7TorreSette : @GDF Scoperta una mega-truffa ai danni dello Stato. Interventi edilizi richiesti da senza fissa dimora e persino da… - Irisamalu : RT @SamuelT32109871: Nell'estate 1972, Stefano Mariottini ingegnere Romano, durante una immersione nota una mano che spunta dal fondale sab… - kapav65 : RT @ontherailaway: Letteralmente la scoperta dell'acqua calda. Comunque, non si scongela mai così. Mai. Si rovina il cibo e se ne compromet… -

...22 euro per azione), all'approvazione di un nuovo piano di buyback da 2,2 miliardi di euro (ma che potrebbe arrivare fino a 3,5 miliardi) e fino all'annuncio dinuovanell'offshore ...I risultati delle ricerche sono poi stati resi noti nel corso diconferenza stampa. I commenti entusiastici non sono mancati, tanto è vero che si è parlato dellapiù importante in ...... in cui non solo racconta l'avventura sua e dell'amico alladel cosmom ma prende anche ... Mi ha accettato come suo studente di dottorato per lavorare suteoria quantistica del Big Bang. ...

Il MedioEvo riaffiora Scoperta una tomba di una donna adulta nel cantiere in Camollia LA NAZIONE

Militari della Guardia di Finanza di Asti stamane, mercoledì 22 marzo, hanno avviato l’esecuzione – insieme ai colleghi di Campania, Emilia Romagna, Lazio Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adi ...Nello specifico i ricercatori di sicurezza hanno scoperto che quando si effettua una cattura dello schermo, in gergo screenshot, e si effettuano dei tagli questi ultimi non vengono realmente eliminati ...