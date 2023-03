Scontro alla Camera tra Lega e M5S. Sasso: “300 milioni per gli stipendi, non per i banchi a rotelle”. La risposta dei pentastellati: “Non ricorda di aver fatto parte del governo Draghi?” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Scontro alla Camera tra il M5s e la Lega. Per i pentastellati l'esponente della Lega, Rossano Sasso, è famoso per aver confuso Dante con Topolino e che le sue letture non gli permettono di ricordare che il governo Conte 2 ha investito 10 miliardi di euro per fronteggiare la pandemia, mentre il suo governo attualmente sta programmando tagli per 4 miliardi e si prepara a chiudere 700 istituti scolastici in tutto il paese, soprattutto nei territori più deboli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 marzo 2023)tra il M5s e la. Per il'esponente della, Rossano, è famoso perconfuso Dante con Topolino e che le sue letture non gli permettono dire che ilConte 2 ha investito 10 miliardi di euro per fronteggiare la pandemia, mentre il suoattualmente sta programmando tagli per 4 miliardi e si prepara a chiudere 700 istituti scolastici in tutto il paese, soprattutto nei territori più deboli. L'articolo .

