Scontri in Napoli-Eintracht, i tifosi partenopei: "Compriamo nei bar che sono stati danneggiati" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Napoli-Eintracht Francoforte probabilmente è passata alla storia per tutto il brutto contorno successo nelle ore precedenti e successive al match. Gli Scontri nel cuore del città sono una ferita che non si chiuderà facilmente per tutto il mondo napoletano. Particolare e rispettabile è stata l'iniziativa partita dai tifosi del Napoli che, sui gruppi social del tifo organizzato, hanno voluto lanciare un segnale di solidarietà nei confronti di tutte quelle attività che sono state colpite dagli attacchi scellerati dei tifosi tedeschi. Questo il messaggio dei tifosi del Napoli "Ci troviamo ancora una volta soli a difendere ed aiutare concretamente la nostra città. Al di là dello squallido teatrino andato in onda dopo ...

