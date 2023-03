Sci velocità | Mondiali Vars 2023 | argenti per Simone Origone e Valentina Greggio! Record del mondo per Simon Billy

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Idi scisono terminati a, in Francia: doppio argento per l’Italia, con i secondi posti tra gli uomini die tra le donne diGreggio. Va in Francia però ildelmaschile grazie a. Nella finale maschile (10 atleti) il padrone di casa transalpinofa segnare il nuovodelcon 255,500 km/h: il precedente primato apparteneva all’italiano Ivancon 254.958 km/h, toccati nel 2016 sulla stessa pista. Alle spalle del francese c’è il valdostano...