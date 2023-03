Sci | Campionati Italiani 2023 | in discesa libera vincono Monica Zanoner e Christof Innerhofer

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Giornata dedicata allaaiAssoluti di sci alpino in quel di La Thuile: gara maschile e femminile in scena sulla pista aostana. Tra le donne trionfa: tempo di 1’04?26 per l’atleta dell’Esercito che si è imposta davanti a Ludovica Righi (SC Edelweiss) e Nicol Delago (GS Fiamme Gialle), staccate rispettivamente di 21 e 28 centesimi. Al maschile vincitore di lusso: trionfacon 59?93, al terzo successo della carriera nella specialità. Alle spalle dell’altoatesino spazio a Pietro Zazzi (Reit Ski Team Bormio) e Guglielmo Bosca (Centro Sportivo Esercito) e Mattia Casse (Fiamme Oro Moena), terzi a pari merito. Domani, giovedì 23 marzo, spazio al supergigante. Foto: Lapresse

Primo scudetto tricolore per Monica Zanoner nei Campionati Italiani Assoluti. La 24enne atleta del Centro Sportivo Esercito ha conquistato il titolo italiano nella discesa femminile andata in scena sulla pista di La Thuile, fermando il cronometro ...

Giornata dedicata alla discesa libera ai Campionati Italiani Assoluti di sci alpino in quel di La Thuile: gara maschile e femminile in scena sulla pista aostana. Tra le donne trionfa Monica Zanoner: ...