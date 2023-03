Schwa e asterischi | l' autrice del libro Ragazz* | Dare il nome a qualcosa significa stabilire la sua esistenza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Sfigurare l’italiano nel nome del “politicamente corretto”? No, grazie. Giusta la decisione dell’Accademia della C… - giubileif : Il parere della Crusca costituisce un duro colpo al politicamente corretto e al tentativo di modificare la lingua i… - giubileif : L’Accademia della Crusca ha bocciato l’uso dello Schwa e degli asterischi definendoli “ideologia legata al linguagg… - Sntgvn : RT @giubileif: L’Accademia della Crusca ha bocciato l’uso dello Schwa e degli asterischi definendoli “ideologia legata al linguaggio di gen… - Swiety000 : RT @MTFed71: L’Accademia della Crusca ha deciso di bandire schwa e asterischi dagli atti giudiziari. Dopo la proposta del comitato di par… -

L'Accademia della Crusca si è espressa e ha bandito, fornendo alcune raccomandazioni per un uso della lingua italiana rispettoso della parità di genere. A parlarne a ' Mattino Cinque News ' è Lorenza Bernardi , autrice e scrittrice ...Stop alla- la "e" capovolta quando si parla di chi non si riconosce nell'identità binaria - e agli, niente articolo davanti al nome ("la Meloni", "la Schlein"), e un no deciso anche alle ...La risposta ha bocciato lae gli, promosso il femminile in termini come la magistrata, la giudice, la presidente, la questora, anche nella scrittura degli atti giudiziari. Bocciate ...

Asterischi e schwa, l'Accademia della Crusca smonta il politically correct: «No all'introduzione artificiosa di segni grafici ... Open

L'Accademia della Crusca si è espressa e ha bandito schwa e asterischi, fornendo alcune raccomandazioni per un uso della lingua italiana rispettoso della parità di genere. A parlarne a "Mattino Cinque ...Stop alla schwa - la "e" capovolta quando si parla di chi non si riconosce nell’identità binaria - e agli asterischi, niente articolo davanti al nome ("la ...