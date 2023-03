Schlein, tutto in un giorno: in piazza contro le mafie, a suonare da Cattelan e in foto con la sua Paola – Il video (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il settimanale Diva e Donna pubblica oggi mercoledì 22 marzo in esclusiva alcune foto che ritraggono la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein con la sua fidanzata Paola. Le foto sono state scattate tra Livorno e Firenze. Nel servizio si afferma che Schlein è in compagnia di una donna «ma fa di tutto per evitare di farsi vedere in pubblico». Mentre l’altra donna ha un cane al guinzaglio in alcuni scatti. Le due sono entrate separate in stazione a Firenze e hanno preso il treno per Bologna in vagoni diversi. «In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta», aveva detto Schlein qualche tempo fa. Parlava proprio di Paola. Con la quale, secondo quanto racconta il Messaggero, sta anche cercando casa a Roma. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il settimanale Diva e Donna pubblica oggi mercoledì 22 marzo in esclusiva alcuneche ritraggono la segretaria del Partito Democratico Ellycon la sua fidanzata. Lesono state scattate tra Livorno e Firenze. Nel servizio si afferma cheè in compagnia di una donna «ma fa diper evitare di farsi vedere in pubblico». Mentre l’altra donna ha un cane al guinzaglio in alcuni scatti. Le due sono entrate separate in stazione a Firenze e hanno preso il treno per Bologna in vagoni diversi. «In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta», aveva dettoqualche tempo fa. Parlava proprio di. Con la quale, secondo quanto racconta il Messaggero, sta anche cercando casa a Roma. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneiene : “Giorgia Meloni, Elly Schlein, vorrei raccontarvi quanto faccia male tenere le ferite spalancate, alla mercé di tut… - CarloCalenda : Bonaccini ha lanciato i soliti messaggi “uniti contro le destre” ma su cosa? Schlein e Bonaccini la pensano in modo… - viaggrego : #Agenda del “nuovo” #PD di #Schlein? Tutto #Tasse, #Patrimoniali, #Ambientalismo e #Lgbt: il #Piano perfetto per… - vulcanoblusette : La politica non è carità usuale che funziona per tutto e non è neppure giustificazione palese Al contrario è determ… - AntoAnci : RT @MonicaBergamas9: 2. Se nemmeno su armi e pace il PD cambia strategia con la Schlein,a cosa è servita la sostituzione al vertice ?Di nuo… -