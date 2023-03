Schlein sposa la linea Saviano ma racconta solo bugie

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il segretario del Pd, ospite di Alessandro Cattelan, ricicla la classica retorica antiproibizionista senza minimamente però… - ozeusar : @ilgiornale La Sinistra e quella che ci porterà nella assoluta merda. Transfeministe, droga, eutanasia al via vai,… - ilgiornale : Il segretario del Pd, ospite di Alessandro Cattelan, ricicla la classica retorica antiproibizionista senza minimame… - infoitinterno : Schlein sposa la linea Saviano sulla cannabis, ma racconta solo bugie - LucaCat15771347 : @GiancarloDeRisi Povera Schlein : ha inaugurato la sua missione nel Tempio Pd entrando trionfalmente come una macab… -

È per questo allora che Ellyè scesa in piazza a Milano per i diritti dei bambini delle ... La stessa procedura che deve seguire un uomo cheuna donna che da nubile aveva avuto un figlio. ......pre - adolescenziale" Ellyha utilizzato la solita retorica per motivare questo pensiero politico tipico della sinistra, soprattutto di quella di Roberto Saviano , il quale da anni...NON PIACE IL PD DICHETUTTE LE CAUSE - Lo dice una vasta maggioranza del partito, lo evidenziano i sondaggisti, in testa Maurizio Pessato, presidente della SWG. Domanda: ma se il tema ...

Schlein sposa la linea Saviano sulla cannabis, ma racconta solo bugie ilGiornale.it

Di Elena G. Polidori L’aveva detto durante la campagna congressuale e ieri l’ha ripetuto nelle vesti di segretario, schierando di fatto ufficialmente il Pd. Partecipando all’incontro organizzato da Li ...Il segretario del Pd, ospite di Alessandro Cattelan, ricicla la classica retorica antiproibizionista senza minimamente però tenere conto dei numeri sanitari e della lotta contro le mafie ...