Schlein, primi lampi da fuoriclasse: “Chi imbratta i muri chiede di ascoltare la scienza” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar – Elly Schlein comincia a collezionare perle, e l’ultima sulla scienza “imbrattatrice” non può passare in secondo piano. Dopo i fatti di Palazzo Vecchio e la scena onestamente ridicola del Dario Nardella salvatore del patrimonio artistico, il turbinio a sinistra non si ferma, e noi non possiamo perderci lo spettacolo. Schlein: “Chi imbratta i muri chiede di ascoltare la scienza” I manifestanti di Ultima generazione imbrattano gli edifici pubblici? Per Elly Schlein stanno “chiedendo di ascoltare la scienza. Il segretario dem l’ha sparata grossa durante la trasmissione Stasera c’è Cattelan la cui puntata con lei ospite andrà in onda questa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar – Ellycomincia a collezionare perle, e l’ultima sullatrice” non può passare in secondo piano. Dopo i fatti di Palazzo Vecchio e la scena onestamente ridicola del Dario Nardella salvatore del patrimonio artistico, il turbinio a sinistra non si ferma, e noi non possiamo perderci lo spettacolo.: “Chidila” I manifestanti di Ultima generazioneno gli edifici pubblici? Per Ellystanno “ndo dila. Il segretario dem l’ha sparata grossa durante la trasmissione Stasera c’è Cattelan la cui puntata con lei ospite andrà in onda questa ...

