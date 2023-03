Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Scherma: Nanchino, Buenos Aires e Budapest, 35 azzurri in pedana - RobertaFazio7 : RT @Coninews: ??Alle porte un weekend ricco di scherma. La Coppa del Mondo sarà a Budapest con la sciabola maschile e a Nanchino e Buenos Ai… - usatoscherma : RT @Coninews: ??Alle porte un weekend ricco di scherma. La Coppa del Mondo sarà a Budapest con la sciabola maschile e a Nanchino e Buenos Ai… - asluigi46 : RT @Coninews: ??Alle porte un weekend ricco di scherma. La Coppa del Mondo sarà a Budapest con la sciabola maschile e a Nanchino e Buenos Ai… - Coninews : ??Alle porte un weekend ricco di scherma. La Coppa del Mondo sarà a Budapest con la sciabola maschile e a Nanchino e… -

Da venerdì 24 a domenica 26 marzo doppio appuntamento per la spada, con le donne impegnate a, in Cina, e gli uomini chiamati alla trasferta argentina di Buenos Aires, mentre la sciabola ...Andare aper me è motivo di grande soddisfazione. Ringrazio lo staff tecnico per la convocazione e cercherò di dare tutto me stessa per ripagare questa fiducia. Sarà un tassello ...Ed ora appuntamento in Cina, a, nel weekend tra il 24 e il 26 marzo 2023.

Scherma, Coppa del Mondo: i convocati dell'Italia per le tappe di Budapest, Nanchino e Buenos Aires OA Sport

Il weekend del 24-26 marzo sarà particolarmente ricco per la Coppa del Mondo di scherma, visto che saranno impegnate ben tre armi: sciabola maschile a Budapest (Ungheria), spada femminile a Nanchino ...