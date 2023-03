(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il commissario tecnico dell'Argentina ha parlato dell'exploit della sua Nazionale e del ritorno in Patria in vista della doppia amichevole che attende i campioni del mondo.

Scaloni resta umile: “Il The Best Non sono al livello di Ancelotti e Guardiola” ItaSportPress

Il commissario tecnico dell'Argentina ha parlato dell'exploit della sua Nazionale e del ritorno in Patria in vista della doppia amichevole che attende i campioni del mondo.A distanza di 3 mesi dalla vittoria del Mondiale, il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni è tornato a parlare in conferenza stampa dal centro federale di Ezeiza. "I giocatori potrebbero non aver avuto l ...