Saulino: "Con il Napoli faccio sesso, con l'Italia l'amore" (Di mercoledì 22 marzo 2023) Paola Saulino la nota showgirl che in una intervista parla del Napoli e della nazionale italiana di calcio. In una intervista a Napolitoday, Saulino dice: "Se dovessi fare un paragone sessuale tra le due, con il Napoli faccio sesso, forte, passionale, con l'Italia faccio l'amore. È un altro tipo di tifo un altro tipo di amore, con il Napoli mi infuoco, con la nazionale mi emoziono, ho pianto molto per l'Italia. Il Napoli invece tira fuori il lato senza regole di me, urlo, sono pure più sboccata. Con l'Italia no, sono tenera, le voglio bene, tifo col cuore, meno con il corpo. Ma entrambe le sensazioni sono meravigliose, e coabitano felicemente nel mio ...

