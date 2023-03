Sarri: «Alla Lazio litigo per avere giocatori italiani. Ti danno un’identità che 20 stranieri non danno» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri da Castiglio Fiorentino, rilasciate lunedì sera. Sarri ha parlato del suo futuro. Ha firmato con la Lazio un triennale a giugno 2022. Rimanda il discorso. «Alla Lazio sto bene, con Lotito ho un buon rapporto, lo chiamo Claudio né presidente né senatore. Il contratto l’abbiamo prorogato mesi fa, non credo sia il caso di tornarci in questo momento. Se resterò molto a lungo? No, ho un ginocchio che non mi tiro più dietro». Sarri ha dichiarato che lotta perché la Lazio acquisti calciatori italiani. «Alla Lazio sto litigando per avere giocatori italiani. Tante ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni dell’allenatore della, Maurizioda Castiglio Fiorentino, rilasciate lunedì sera.ha parlato del suo futuro. Ha firmato con laun triennale a giugno 2022. Rimanda il discorso. «sto bene, con Lotito ho un buon rapporto, lo chiamo Claudio né presidente né senatore. Il contratto l’abbiamo prorogato mesi fa, non credo sia il caso di tornarci in questo momento. Se resterò molto a lungo? No, ho un ginocchio che non mi tiro più dietro».ha dichiarato che lotta perché laacquisti calciatori. «sto litigando per. Tante ...

