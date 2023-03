Saronni: «Moser vinse Giro, Sanremo e record dell’ora grazie a Conconi e alle sue trasfusioni» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Giuseppe Saronni. L’interviosta è praticamente incentrata tutta su Francesco Moser suo grande rivale che in un’intervista sempre al Corriere della Sera ha accusato Saronni di essersi sempre sentito superiore a lui perché cittadino. Saronni gli risponde. «Lui evoca sempre il confronto tra un montanaro trentino con dieci fratelli che zappava la terra e un borghese di Milano. Peccato che io sia cresciuto a Buscate, nella campagna lombarda. Papà Romano era autista di bus di linea, mamma Giuseppina casalinga: eravamo quattro fratelli, si campava con un solo stipendio». Perché Moser oggi soffre ancora così tanto Saronni? «Ho sei anni meno di lui, sono arrivato nel professionismo quando Francesco era un Dio acclamato dalle folle e dai ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Giuseppe. L’interviosta è praticamente incentrata tutta su Francescosuo grande rivale che in un’intervista sempre al Corriere della Sera ha accusatodi essersi sempre sentito superiore a lui perché cittadino.gli risponde. «Lui evoca sempre il confronto tra un montanaro trentino con dieci fratelli che zappava la terra e un borghese di Milano. Peccato che io sia cresciuto a Buscate, nella campagna lombarda. Papà Romano era autista di bus di linea, mamma Giuseppina casalinga: eravamo quattro fratelli, si campava con un solo stipendio». Perchéoggi soffre ancora così tanto? «Ho sei anni meno di lui, sono arrivato nel professionismo quando Francesco era un Dio acclamato dfolle e dai ...

